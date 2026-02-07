人それぞれ家庭の事情があるんだから…毎回正論を押しつけられたらそのうち「この人にはなにも話すまい」みたいな雰囲気になっちゃいますよ？なんとなく愚痴りたいだけのときもありますしね。それにしてもママ友たちにこの調子だと、家庭や会社では大丈夫なのでしょうか…。【まんが】ママ友の正論がしんどい(ウーマンエキサイト編集部)