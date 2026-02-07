『鬼滅の刃』バレンタイン＆ホワイトデーイベント2026の実施を記念して、ufotableによる新たなキャラクターイラストが公開された。冨岡義勇、胡蝶しのぶ、栗花落カナヲらのパティシエ姿を見ることができる。【画像】見たことない！パティシエ姿の冨岡義勇公開された『鬼滅の刃』新ビジュアル今年のバレンタイン＆ホワイトデーは、昨年の描き下ろしみにきゃらイラストが等身のパティシエへとスケールアップして登場。新たな