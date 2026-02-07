「長生炭鉱」の追悼式に参列した韓国遺族会の楊玄会長＝7日午前、山口県宇部市太平洋戦争中、朝鮮人労働者を含む183人が犠牲となる水没事故があった山口県宇部市の海底炭鉱「長生炭鉱」の跡地近くで7日、日韓の遺族や両国の国会議員が参列し、追悼式が開かれた。調査を続ける民間団体「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」の井上洋子共同代表（75）は「今年こそ両国の遺族に遺骨をお渡ししたい」と話した。韓国遺族会の楊玄会長