キリンビバレッジ株式会社近畿圏統括本部は7日、選手の体調管理を支援するため、春季キャンプ地の宮崎でキリン「IMUSE（イミューズ）ヨーグルトテイスト」240本、「IMUSE（イミューズ）レモン」480本、「IMUSE（イミューズ）免疫ケアウォーター」480本の計1200本を贈呈した。キリンビバレッジの「プラズマ乳酸菌」入り飲料の2025年年間販売数量は、前年比1割増となる1046万ケースへ伸長した。