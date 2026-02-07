日本ハムの達孝太投手(21)が、元女房役との対戦を心待ちにした。沖縄・名護での春季キャンプ第2クール2日目の7日、あす8日の阪神戦(名護)での今季実戦初先発に向けてブルペン投球で調整。1イニングを予定しており、オフにトレードで移籍した伏見寅威捕手(35)との初対戦に向けて右腕は「多分9番くらいなので、いっぱいランナー出さないと(対戦できない)。5点ぐらい取られたら回ってくるんじゃないですか？」と、冗談交じりにイジ