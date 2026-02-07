「ヤクルト春季キャンプ」（７日、浦添）ヤクルト・奥川恭伸投手（２４）が今キャンプで始めてライブＢＰに登板した。岩田ら打者４人に３７球を投じ、安打性は３本で直球の最速は１４８キロをマーク。開幕投手候補の右腕が上々の投球を披露した。昨季は自身初の開幕投手を務めたが、１８試合の登板で４勝８敗、防御率４・３２に終わり「数字や内容は良くない１年だった」と反省してきた。来季は自身初となる規定投球回到達