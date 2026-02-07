芸能事務所スペースクラフト・エージェンシーは6日、モデルの百瀬夢奏（15）について、SNS上での喫煙写真流出について確認し「本人に確認いたしましたところ、事実であることが判りました」と発表した。さらに「また、併せて飲酒の事実についても確認致しました」と公表。「今回の行為は、社会人としての自覚に欠けるものであり、コンプライアンス違反として弊社では極めて重大に受け止めております。本人も深く反省しておりますが