長寿番組『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）の1月23日放送回をめぐる炎上に新たな展開があった。2月5日、“ヤングケアラー状態”だと批判が寄せられた両親が、Instagramで声明を発表したのだ。「ことの発端は、広島県在住の小学6年生の長男が『自分の代わりに長男をやってほしい』と番組宛てに依頼した企画でした。6人きょうだいの世話や家事を担う様子が放送されると、『ヤングケアラーではないか』とすぐにSNSで家庭が特定