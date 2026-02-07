中日の大島宇一郎オーナーが7日、沖縄キャンプ（北谷）練習前に訓示を行った。▼ 大島宇一郎オーナー訓示「天候にも恵まれ、例年以上に元気よく、いい鍛練が積めていることと思います。今年は球団創設90周年、中日新聞社も創業140年の大きな節目の年です。ジャイアンツ、タイガースに続いて、ペナントつかみとる決意を持って戦ってください。今年の大河ドラマは「豊臣兄弟！」。名古屋から天下を取った秀吉にあやかって、頂点を