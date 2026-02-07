楽天は7日、4月1日（水）、2日（木）13:00試合開始のソフトバンク戦で『イーグルスキッズの春休み』を開催することになったと発表した。2026シーズンの『イーグルスキッズの春休み』では、スタジアム各所にふわふわ遊具が登場。なお、この2日間は事前に申し込むと、中学生以下の子供は無料で、同伴の方は優待価格で観戦できる。