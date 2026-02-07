アルペンスキー・滑降の会場は難所で有名ミラノ・コルティナ五輪が現地6日に開幕した。アルペンスキーの滑降が行われるコースでは、公式練習で事故が続出。選手からも恐怖の声が上がっているという。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」が伝えた。男子滑降は7日に行われる。難所として知られる今回の五輪コースでは、すでに公式練習でフレドリック・メラー（ノルウェー）が転倒、肩を脱臼してヘリコプターで病院に搬送され