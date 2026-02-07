マライア・キャリーに“口パク”疑惑浮上ミラノ・コルティナ五輪の開会式に登場した世界的歌手に“口パク”疑惑が持ち上がり、ファンから猛批判を浴びている。会場のサッカースタジアム「サン・シーロ」に、真っ白なゴージャス衣装で登場したのは世界的歌手のマライア・キャリーだ。英紙「デイリーメール」は「マライア・キャリー、冬季オリンピック開会式のパフォーマンス中に、イタリア語での歌唱が口パクだったことについて