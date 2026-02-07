ミラノ・コルティナ五輪開会式ミラノ・コルティナ五輪は現地6日に開会式を行った。会場となったサッカースタジアム「サン・シーロ」では、イタリア国旗をモチーフにした演出が。ファッションの国ならではのセンスに、日本の視聴者からも驚きの声が上がった。緑、白、赤のスーツをまとったパフォーマーの列がランウェーを歩き、イタリア国旗を表現した。昨年9月に亡くなったイタリアファッションの巨匠、ジョルジオ・アルマーニ