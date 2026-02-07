谷まりあ 谷まりあが「Beauty of the year 2026」でアイ部門を受賞した。都内で行われた「NAILIE AWARD 2025 授賞式＆Beauty of the year2026 発表会」で、ゴールドのドレス姿で登場。「心から楽しく一年を過ごせるように新しい挑戦や新しい場所にいくなど、目の内側からキラキラとさせたいです」と今年の目標を語った。美容予約アプリ「Nailie Beauty」がその年のビューティートレンドを象徴する著名人やアイテム