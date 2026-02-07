大澤屋は、第2回日本全国！ご当地冷凍食品大賞2025-2026にて「未来の食卓賞」を受賞した冷凍商品『マグカップうどん』を展開しています。この受賞を記念し、2026年2月3日より伊香保温泉石段街にて、立ち食いスタイルで味わえる温かい水沢うどんの提供を開始します。 大澤屋「マグカップうどん」  提供開始日：2026年2月3日（火）場所：伊香保温泉石段街スタイル：立ち食い 寒い季節の食べ歩きにぴったりな、熱