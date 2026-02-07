ガラスコーティング専門店「NOJ」が、2026年3月、大阪府箕面市および松原市に新店舗を2拠点同時にオープンします。これにより、NOJは全国49店舗体制となります。 NOJ「ガラスコーティング」 オープン時期：2026年3月展開規模：全国49店舗体制（新店舗オープン後） 大阪エリアでは近年、高品質なガラスコーティング施工と、施工後の美観を長く維持したいというニーズが高まっています。今回の2店舗同時開業は、その