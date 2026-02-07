FST JAPANは、GOLFブランド「KBS」から新たなWOODシャフト「TG BLACK」を2026年2月13日より販売開始します。ツアープロによる度重なるテストを経て完成した、KBS WOODモデルの頂点に立つプレミアムグラファイトシャフトです。 KBS「TG BLACK」  発売日：2026年2月13日価格：40,700円（税込） TG BLACK（ツアーグラファイト ブラック）は、強弾道・優れたボールのつかまりの良さ・安定性・最大飛距離性能を高い