BACONは、TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA（名古屋市中区）にて、うさぎの合同写真展＆物販展「うさぎしんぼる展 春 2026」を2026年2月28日(土)から3月29日(日)まで開催します。10周年を迎える本展は、過去最大規模の300点以上の作品を展示し、56組の豪華クリエイター陣が集結します。 BACON「うさぎしんぼる展 春 2026」  開催期間：2026年2月28日(土)〜3月29日(日)営業時間：11:00〜17:00休館日：毎週月〜木曜日（