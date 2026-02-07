GMOメイクショップ、ビートレンド、タスネットの3社は、「ポイント・在庫・データ・アプリ」4つの分断を解消する店舗＆ECクイック連携ウェビナーを2026年2月17日に開催します。実店舗とECの統合に課題を抱える小売企業に向けて、3社が最短1ヶ月で売上につなぐ新戦略を紹介する無料オンラインセミナーです。 GMOメイクショップ×ビートレンド×タスネット「店舗＆ECクイック連携ウェビナー」  開催日時：2026年2月17