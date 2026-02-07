AppleのFind Myネットワークは数十億ものAppleデバイスで構成されており、デバイス同士がBluetoothや超広帯域で通信することにより紛失したデバイスの位置を特定しAppleのサーバーに報告しています。Googleも同様にFind Hubネットワークを構築しており、クラウドソーシングのデータを利用してAndroidデバイスの位置を特定しています。AppleやAndroidのデバイスは非常に普及しているため、ほぼどこからでもネットワークに接続するこ