アトレが運営するアトレ取手4F「たいけん美じゅつ場 VIVA」にて、産官学連携によるフォーラムが2026年3月7日（土）に開催されます。東京藝術大学長の日比野克彦氏、取手市長の中村修氏、アトレ代表取締役社長の高橋弘行氏らが登壇し、「つながりがつくる私の居場所」をテーマにディスカッションを実施します。 アトレ取手「たいけん美じゅつ場フォーラム 2026」  開催日：2026年3月7日（土）13:00〜18:00場所：アト