◇NBA・Gリーグブルズ133ー127ネッツ（2026年2月6日）NBAブルズの下部組織ウィンディシティ・ブルズの河村勇輝（24）が6日（日本時間7日）に本拠地ロングアイランド・ネッツ戦で先発出場。血栓から復帰後最長37分プレーし、25得点13アシストで今季初のダブルダブルを達成。チームは逆転勝利を飾った。Gリーグのウィンディ・ブルズでは本拠地初出場となった河村。前半から6得点6アシストと躍動した。後半に入ると一気に勢い