韓国で脱輪したタイヤが車に衝突する瞬間がカメラに捉えられた。走行中のトラックから外れたもので、積載オーバーの可能性が報じられている。一方、鹿児島市では外れたホイールキャップが道路を横切る“危険な瞬間”が捉えられた。飛来タイヤ直撃…恐怖の一瞬韓国の高速道路で1月26日に撮影されたのは、空飛ぶタイヤだ。走行中のトラックから外れると、右後ろを走っていた車に接触し、跳ねながら中央分離帯の方に転がっていった。