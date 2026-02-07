TBS出水麻衣アナウンサー（41）が7日、同局ラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。ナイツに爆笑問題太田光のメンタルケアを依頼した。太田は8日に同局で放送する衆院選特番「選挙の日2026」にスペシャルキャスターとして出演。6、7日に行われる事務所ライブ「タイタンライブ」にも出演しており、塙宣之は「大変だよね、爆笑問題さんも。選挙特番もあって」と太田の多忙ぶりに触れた