ポルトガル2部のFCペナフィエルでプレイするMF安斎颯馬（23）が新天地デビューを飾り、いきなり得点をマークした。FC東京でプロキャリアをスタートさせた安斎は昨シーズンリーグ戦30試合に出場し、2ゴール3アシストを記録するなどチームの中心的選手の一人として躍動していたが、今冬海外への挑戦を決断。ペナフィエルに半年間の期限付き移籍を果たした。そんな同選手は6日に行われた第21節でシャヴェス戦に後半から出場を果たし、