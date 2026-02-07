マンチェスター・ユナイテッドはマイケル・キャリック暫定監督の就任から3連勝を挙げ、波に乗っている。驚きなのはマンチェスター・シティ、アーセナルと首位争いをする2チームを連破したことで、来季もこのままキャリックに指揮を任せて良いのではという声は高まっているようだ。しかしトッテナム戦に向けた記者会見で、キャリック暫定監督は正式監督就任を自ら否定した。「何も変わっていない。正直に言うと、私の行動やそれに対