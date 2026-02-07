アーセナルはMFミケル・メリーノを負傷で失い、移籍市場が閉まる寸前にニューカッスルMFサンドロ・トナーリと接触したとされる。『The Athletic』によると、トナーリの代理人であるジュゼッペ・リソ氏はアーセナルSDアンドレア・ベルタに連絡を取り、移籍の可能性について打診したという。また、リソ氏はトナーリがニューカッスルを去りたいと考えているわけではないものの、夏の移籍の可能性もあることを『TUTTOSPORT』で語った。