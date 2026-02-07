JR北海道は、大雪の予報を受け2026年2月8日に計画運休すると発表しました。2月8日の運休するのは、快速エアポート38本、特急30本、普通列車85本の合せて153本です。各路線で間引き運転となります。詳細の運転計画です。札幌圏では【千歳線】1時間に1～3本の運休快速エアポートは、1時間に1～2本程度の運休【函館線（小樽方面・岩見沢方面）】1時間に1～2本の運休【学園都市線】1時間に1本の運休特急