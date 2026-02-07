2月8日投開票の衆議院選挙を前に、石川県内それぞれの市と町では投票所の設営作業が行われました。今回の衆院選ではおととしの前回選に比べ5か所少ない409か所に投票所が設置されます。このうち金沢市弥生の泉小学校では職員らが投票箱を設置したり、候補者の氏名一覧を貼り付けるなどの設営作業を行いました。石川県選挙管理委員会によりますと能登半島地震で被災した道路状況や大雪による影響に備え、能登を中心に107か所の投票