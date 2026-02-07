俳優の水沢林太郎が７日、都内で「１ｓｔ写真集『輪―ワッカ―』」発売記念会見を行った。本書発売日の５日に２３歳の誕生日を迎えたことから、会見ではサプライズでケーキが登場。会場から祝福を受け、「デビューした時には考えられないくらい、たくさんのお仕事に恵まれている。芸能生活８年目になりましたが、お芝居で評価してもらえるような俳優になりたい。期待してもらえたら」と力を込めた。水沢は、日本テレビ系１０