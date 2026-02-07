ペナフィエル（ポルトガル2部）のMF安斎颯馬が、デビュー戦でゴールを記録した。現在23歳の安斎は、先月24日にFC東京から半年間の期限付き移籍でペナフィエルに加入。6日のリーガ・ポルトガル2第21節シャヴェス戦で加入後初のメンバー入りを果たすと、後半開始と同時に投入されてデビューを飾った。54分、安斎はペナルティエリア手前で味方のパスを受け、ドリブルで中央へ切り込む。そのまま左足を振り抜き、コースをブロッ