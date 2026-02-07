タレントの中川翔子が7日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。夫とのなれそめについて語った。MCの藤本美貴から結婚について話題を振られ祝福を受けた中川。「旦那さんに初めて会ったときにうれしかったのが、しょこたんをよく知らなかった」と回顧し「（夫が）しばらく海外に行ってたから、私がテレビ出てたのとかも知らなくて」と説明した。「調べていこうと思ってTikTokを見てくれたらし