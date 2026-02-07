日本ハムの新外国人サウリン・ラオ投手とロドルフォ・カストロ内野手が７日、沖縄・名護の１軍キャンプに合流し、会見を行った。野手としてプロ入りし、２３年に投手転向したばかりのラオは「初めての来日だが、アメリカで日本人とプレーしたこともあって日本文化に興味を持っていた。いろんなことを学んでいきたい」と笑顔を見せた。メジャーでは山本、藤波、小笠原らとのプレー経験があり、瞑想（めいそう）に興味を持った