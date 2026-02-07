◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第2クール3日目(7日、宮崎市)1軍キャンプに臨んでいる佐々木俊輔選手が、現在の手応えと意気込みを明かしました。今季3年目を迎える26歳の佐々木選手。ここまでの手応えについては「もっとバッティングいろいろ、突き詰めてやらないといけないなと感じました」とコメント。オフには、昨年途中に変えたバッティングフォーム固めるために振り込んできたそうで「1人でやっていたのでどうしてもタイミ