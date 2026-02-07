２月６日、フィギュアスケート団体女子SPでトップの得点を叩き出した坂本花織 photo by Noto Sunao / JMPA【ボロボロ泣いていました】２月６日、ミラノ。ミラノ・コルティナ五輪、10カ国で争うフィギュアスケートの団体戦が幕を開けていた。アイスダンスのリズムダンス、ペアのショートプログラム（SP）、そして女子シングルのSP。日本にはバトンをつなぐ流れがあった。トップバッターの「うたまさ」こと吉田唄菜、森田真沙也