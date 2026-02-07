Ｊ３福島のカズこと元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が、７日の明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ開幕のＪ２甲府戦（ＪＩＴ）で先発入りした。２６日に５９歳の誕生日を迎えるカズは保有元であるＪ２横浜ＦＣから半年の期限付き移籍で福島入りし、５年ぶりにＪリーグ復帰。この日午後２時キックオフの試合に先立ち、発表されたスタメンに名を連ねた。試合開始時にピッチに立てば、５８歳３４６日のＪリーグ公式戦最年長出場。Ｊ