■まんまと信任投票に持ち込んだ高市早苗総裁が率いる自民党が2月8日投開票の衆院選（定数465）で地滑り的勝利を収める見通しだ。2月6日の日本経済新聞は終盤情勢を「自維300議席超うかがう中道、半減の可能性国民横ばい参政・みらい伸長」との見出しで報じ、読売新聞は「自民、単独過半数の勢い中道は大幅減維新と国民苦戦」と伝えた。読売新聞は、自民党と日本維新の会の与党で法案再可決や憲法改正の発議に必要な3分