メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県鈴鹿市のコンビニに押し入り、店員を刃物で刺してたばこ1箱を奪ったとして、強盗殺人未遂の疑いで28歳の男が逮捕されました。 強盗殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、鈴鹿市須賀の無職・田中蒼馬容疑者（28）です。 警察によりますと、田中容疑者は7日午前3時ごろ、自宅近くのコンビニで女性店員（32）の腹などを刃物で刺して、たばこ1箱を奪った疑いがもたれています。 消防により