メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県郡上市高鷲町で、「郡上たかす雪まつり」が始まりました。 2026年で25回目となる「郡上たかす雪まつり」は、この季節に訪れた観光客をもてなそうと行われています。 会場には「ミャクミャク」や「ふくろう」など7体の雪像や、人が入れる高さおよそ3mのかまくらが並びます。 またクロスカントリースキーが体験できるほか、子どもたちが制服を着て除雪車に乗って写真を撮