長野県内は次第に強い冬型の気圧配置になり、北部の山沿いや中野飯山地域を中心に８日夜遅くにかけて大雪に注意が必要です。これから次第に強い冬型の気圧配置になり、８日の夜遅くにかけて大雪になるところがある予想です。８日午前6時までの24時間に予想されている降雪量は中野飯山地域や大北地域で20センチ、中部や南部でも10センチの降雪が予想されています。８日は夜にかけて、さらに降雪量が増えるとみられていて、警報級の