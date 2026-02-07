６日、開会式のパフォーマンス。（ミラノ＝新華社記者／頼向東）【新華社ミラノ2月7日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は6日、イタリア・ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）などで開会式が行われ、開幕した。６日、開会式で入場する五輪旗。（ミラノ＝新華社記者／頼向東）６日、開会式で歌唱を披露するイタリア人歌手のアンドレア・ボチェッリさん。（ミラノ＝新華社記者／李明）６日、開会式のパフォーマン