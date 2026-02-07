阪神の具志川キャンプでこの日から選手のサイン転売禁止の張り紙が掲出された。ここ数日で転売サイトに今キャンプで選手が書いたと見られるサインが出品されていることを確認。球場の関係者は「今日から張り紙をしました。明らかにこのキャンプで書いたと思われるものが出品されていることを確認しました。選手が気持ち良くサインを書いてくださっている中であり得ないこと」と説明した。具志川キャンプではメイングラウンド