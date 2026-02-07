お笑いタレントのやす子（27）が7日、都内で初の著書「靴下はいつもあべこべはい〜」（主婦と生活社）の発売記念イベントに出席した。うまくいかなくても前へ進み続けられる人生術をつづった一冊。初の著書に「人生で本を出せると思わず、うれしくて普段はしないチーク塗ってきちゃいました」と笑顔が弾けた。タイトルは、3年間で7日しか休みがなく、1週間に7〜8時間ほどしか睡眠時間がなかった時に「靴下を洗濯機から同じ柄を