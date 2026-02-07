衆院選の選挙戦最終日の７日、各党の党首らは午前中から街頭に立ち、有権者に支持を呼びかけた。高市首相（自民党総裁）は同日夜、東京・世田谷の二子玉川公園前で遊説を締めくくり、中道改革連合の野田共同代表はＪＲ池袋駅前で最後のマイクを握る。首相は同日午前、党本部に入り、党関係者と打ち合わせをこなした。首相は最終日、激戦となっている東京都内の４選挙区の応援に入る。自民は接戦区を中心に幹部や閣僚がテコ入れ