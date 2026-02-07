女優浜辺美波（25）が、6日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。仲の良い俳優の赤楚衛二（31）を意外な扱いをしていたことが明かされた。浜辺と赤楚は20年公開の映画「思い、思われ、ふり、ふられ」で初共演。当時の出演者とは今も定期的に集まるという。事前に赤楚にインタビューした、Kis−My−Ft2藤ヶ谷太輔（38）が「集まりたいな、と思う時は浜辺さんが自ら連絡するんじゃなくて、1回、衛二に連絡する。『そろ