All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった埼玉県在住64歳男性のケースを紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：sirokurosiro年齢・性別：64歳・男性居住地：埼玉県家族構成：本人、妻（66歳）住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の世帯年収：600万円現預金：2000万円リスク資産：0円25万円の年金から月2万円を貯金年金生活で貯金ができ