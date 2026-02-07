中国共産党中央農村事業指導グループ弁公室の韓文秀（ハン・ウェンシウ）主任は中国国務院新聞弁公室が4日に開いた記者会見で、中国の2025年の1人当たりの穀物占有量は508．9キロに達し、国際的な安全基準ラインの400キロを大きく上回ったことを明らかにした。中国では穀物を含む重要な農産品が十分供給され、市場は安定し、ストックも充実している。新華社が伝えた。3日に公開された2026年中央1号文書は、国家穀物安全ボーダーラ