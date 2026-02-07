¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¤ª¤Æ¤Æ¤È¤¢¤ó¤è¡×MLB¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬?¥Ñ¥Ñ¤Î»Ñ?¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£?»×¤ï¤Ì±Ç¤ê¹þ¤ß?¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ç¥³¤ÈËÍ¤Î½é¤á¤Æ¤Î»ùÆ¸½ñ¤¬º£ÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤¬¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥¯¤È¶¦Æ±Ãø½ñ¤È¤·¤Æ½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿³¨ËÜ¡ÖDecoy Saves Opening Day¡×¤ÎÈ¯Çä¤òÊó¹ð¡£°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î³èÌö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿³¨ËÜ¤ò¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ËÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯4·î¤ËÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿Ä¹½÷¤Î