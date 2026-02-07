山形県選挙管理委員会は今月６日現在の衆議院選挙期日前投票の状況を発表しました。それによりますと、６日までに県内で期日前投票を済ませた人は21万9748人で、前回2024年10月の衆院選に比べ、３万4178人、18.42%増加しました。選挙区別では県1区が7万2588人で1万1786人、19.38％の増加、県2区は7万9662人で1万6540人、26.20％増加、県3区は6万7498人で5852人、9.49%増加しています。県選管では期日前投票を利用した人が増えてい