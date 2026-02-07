J1アビスパは8日、ホームで岡山とのJ1百年構想リーグ開幕戦を迎える。今大会の「地域リーグラウンド」で採用される独自ルールの一つがPK戦だ。前後半の計90分で決着しない場合に行われ、PK勝ちは勝ち点2、PK負けは同1となる。順位を左右する大事な要素なだけに、GK小畑裕馬（24）は「普段よりチームを勝たせられるという実感がある」と、腕の見せ所だと感じている。昨季はGK陣で最多のリーグ戦20試合に出場し、PKストップも披